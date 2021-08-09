Шаманы Сибири захотели получить равный с другими религиями статус

Шаманы Сибири захотели объединиться с русскими родноверами и остальными язычниками европейской части страны, а также получить равный с другими религиями статус. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, результаты III Всероссийского съезда шаманов в Кызыле показали, что народы с такими взглядами хотят уравнять себя с мусульманами и христианами. Он напомнил, что люди верили в силы природы еще в каменном веке. По его словам, делегаты съезда собираются написать обращения президенту страны Владимиру Путину, в Совет Федерации, Госдуму, Минюст и Федеральное агентство по делам национальностей.

Кара-оол Допчун-оол отметил, что подобное желание сибирских шаманов связано с тем, что в Тыве их «угнетает буддизм». Он пояснил, что приезжающие из Индии эмиссары тибетского буддизма мешают представителям народных верований. При этом верховный шаман отметил, что у них нет претензий к Российской православной церкви. Он считает, что в православии многое взято от шаманизма.