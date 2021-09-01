В Анапе открыли пивное производство

Группа компаний «Ариант» открыла в Анапе пивное производство. Об этом сообщает «ВК Пресс».

Пиво поступило в продажу в Центр энологического туризма Villa Aristov. В ассортимент вошли фильтрованный и нефильтрованный светлый лагер, темный лагер и вайцен. Отмечается, что в скором времени посетители смогут приобрести виноградный эль.

Главный технолог «Кубань-Вино» Александр Недвижный отметил, что на данный момент компания экспериментирует с сортами и ингредиентами, а также предлагает гостям Villa Aristov самые качественные образцы напитка на пробу.

Согласно информации, на новой пивоварне осуществляется производство полного цикла, все этапы которого контролируются высококлассными специалистами. Современное оборудование позволяет производить до 576 тысяч литров напитка в год.

В августе сообщалось о россиянке, которая начала производить сыры из козьего молока под Астраханью. Жительница Енотаевского района Наталья Рублева занимается этой деятельностью три года. В ее хозяйстве всего четыре козы, которые ежедневно дают по 2-3 литра молока каждая.