В Татарстане откроют четыре новых завода стройматериалов

Четыре новых производства строительных материалов откроют в Татарстане. Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

По информации издания, во вторник, 31 августа, состоялся круглый стол с участием президента Татарстана Рустама Минниханова на тему «Расширение использования нефтехимической продукции республиканского производства в строительной отрасли». Заседание прошло в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

Известно, что на мероприятии местные компании представили продукцию, которая могла бы применяться в строительстве. Отмечается, что свои технологии показали компании «ТРИС», MC-Bauchemie и «Полипласт-Казань», а также Казанский завод синтетического каучука и компания «ЗИКА».

«По итогам прошлого года было открыто на территории республики семь новых предприятий, в текущем году запущено одно предприятие в Лаишевском районе. До конца года запланирован ввод еще четырех новых производств», — заявил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексей Фролов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане стартовал форум самозанятых. Согласно материалу, в рамках форума на улице Баумана провели серию мастер-классов для детей и взрослых, а также собрали ярмарку с товарами, созданными самозанятыми соотечественниками из Татарстана и других регионов страны.