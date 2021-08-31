В Татарстане стартовал форум самозанятых

В Казани 30 августа стартовал третий форум самозанятых. Мероприятие организовали Министерство экономики РТ, а также мэрия города и республиканский Центр поддержки самозанятых, уточнили в пресс-службе Минэкономики республики.

В рамках форума на улице Баумана провели серию мастер-классов для детей и взрослых, а также собрали ярмарку с товарами, созданными самозанятыми соотечественниками из Татарстана и других регионов страны. В частности, были представлены изделия из дерева и кожи, фарфоровая посуда, дизайнерские украшения, фермерская продукция, а также различные предметы домашнего декора.

В церемонии открытия, состоявшейся в день Республики Татарстан, участвовали заместитель премьер-министра республики, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, а также председатель Комиссии Госдумы Федерального собрания РФ по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов.

Оценивая эксперимент по введению специального налога на профессиональный доход самозанятых, Шагиахметов назвал его успешным. Он отметил, что стартовавшая в 2019 году инициатива демонстрирует позитивные результаты: по его словам, к настоящему моменту в республике встали на учет более 140 тысяч соотечественников. За время действия специального налогового режима их доход превысил 29,9 миллиардов рублей. «Мы и дальше будем поддерживать, и развивать этот институт и реализовывать меры поддержки», — заверил министр.

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