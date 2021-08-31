Уральская семья возродила столярное ремесло и рассказала об этом на весь мир

В Невьянске, расположенном в Свердловской области, есть столярная мастерская «Миладочь», в которой супруги Алексей Парыгин и Ольга Фролова создают мебель по старинным традициям. Уральская семья в интервью JustMedia рассказала, как возродила ремесло и показала его всему миру в TikTok.

В 2013-м пара решила заниматься собственным делом. В итоге супруги арендовали помещение и открыли столярную мастерскую. В это же время они переехали из города в село Сербишино, чтобы вдохновляться старинными росписями в местных храмах, а также культурой старообрядцев из соседнего Быньги с их неповторимой мебелью и резными ставнями на окнах.

В мастерской семья создает похожие на старообрядческие предметы мебели. Алексей работает с деревом, выпиливает и соединяет детали, а Ольга — расписывает их. «Миладочь» занимается не только изготовлением мебели, но и ее реставрацией. Уникальные изделия пара создает вручную, а весь процесс показан в TikTok.

По данным портала, Алексей и Ольга помогают людям, оказавшимся в сложном положении. Таким образом они набирают подмастерьев, которые, например, расписывают деревянные детали на заказ. В итоге «люди выходят отсюда практически с новой приобретенной профессией».

В настоящее время в планах супругов — развитие ремесла и дальнейшее превращение мастерской в центр, объединяющий разносторонних талантливых людей. «Мы постепенно перерастаем в комьюнити-центр. У нас появилась не только столярная мастерская, но и мастерская росписи фарфора, и швейная мастерская», — заявила собеседница.

Помимо этого, готовится еще один проект, который нацелен на «искалеченных городом» женщин. По словам Ольги, в мегаполисах теряется вся женская сила. «А практики на природе, в старинном селе помогают пониманию себя. Здесь они проходят перезагрузку», — пояснила она.

В рамках программы женщины также знакомятся со старинной технологией изготовления подвенечных восковых цветов сербишинских монахинь. «Женщинам раньше перед свадьбой жених посылал этот венок, и после венчания он снимал его и клал в киот Богородицы, чтобы она хранила семейное счастье. И считалось, что тот, кто хранит венок всю жизнь, счастлив в браке», — рассказала россиянка, вспоминая, как ее родители также сохранили венок и прожили «счастливую семейную жизнь» 52 года.

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