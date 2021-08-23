Мастерица из Нижнего Новгорода рассказала про уникальную резьбу по кости

В Нижнем Новгороде живет россиянка Нина Михайлова, считающаяся профессиональной мастерицей по резьбе по кости. Про уникальную работу и тонкости ремесла она рассказала «Нижегородской правде».

Мастерица родилась в городе Новодвинск Архангельской области. В школе, когда она в качестве фотографа приехала на местную фабрику, впервые поняла, что ей было бы интересно работать с костью. После того, как Михайлова стала дипломированным специалистом-косторезом, она переехала в поселок Варнавино Нижегородской области и начала работать на открывшейся фабрике. На протяжении 30 лет женщина занималась там резьбой по кости. Затем она перешла в небольшую мастерскую имени И. Г. Воскресенского, где еще 16 лет создавала уникальные украшения и предметы из этого материала.

По ее словам, «работа костореза достаточно пыльная». При этом мастера привыкают и не замечают пыли, высверливая, например, ажурную рукоятку костяного ножа при помощи бормашины. Михайлова пояснила, что насадки для бормашин косторезы создают самостоятельно. «В зависимости от плотности материала [кости] дорабатываем изделия резцами и пилками», — добавила она.

По мнению Михайловой, самая податливая кость — мамонтовая, а самая сложная — моржовая. При этом ей чаще всего приходилось работать с животной костью, то есть рогатого скота, иногда также были заказы на изделия из рогов лося или китовых позвонков.

Мастерица также отметила, что неповторимый стиль резьбы по кости был сформирован на основе традиционной нижегородской работы с деревом. Кроме того, она сообщила, что основателем косторезного промысла в Варнавине был профессиональный резчик по кости Парфен Черникович. Его работы были подарены советскому лидеру Иосифу Сталину и президенту США Франклину Рузвельту.

В настоящее время Варнавино считается центром резьбы по кости. Мастера из этого поселка выставляют работы во многих странах мира. В Нижегородской области изготавливают предметы, которые участвуют в экспозициях Москвы и Парижа. В частности, местному мастеру Андрею Мишукову принадлежит костяной конвертный нож, который был подарен королеве Испании.

Ранее стало известно еще об одной жительнице Нижнего Новгорода, которая бросила все ради полховско-майданской росписи. В итоге она стала единственным мастером в городе и прославилась своими работами в интернете.