Россиянка начала производить сыры из козьего молока под Астраханью

В Енотаевском районе Астраханской области жительница села наладила целое производство сыров из козьего молока. Наталью Рублеву прозвали мастером-сыроваром. Об этом сообщает ГТРК «Лотос».

Уже третий год россиянка занимается сыроварением, но к массовому производству она не стремится. В ее хозяйстве всего четыре козы, которые ежедневно дают по 2-3 литра молока каждая. «У меня козы хорошие», — похвалила она животных.

Уход за скотом, как рассказала мастерица, тоже важен для дальнейшего приготовления сыра: надо знать, какой доильный аппарат не навредит козе, какие витамины ей необходимы в рационе. В корм, состоящий из смеси овса и кукурузы, женщина кладет полезные добавки с витаминами и микроэлементами.

Перед тем, как начать варить сыр, россиянка освоила несколько образовательных программ: по микробиологии молока, по закваскам, культурам и ферментам. Женщина добавила, что сейчас может приготовить около 20 видов сыра: российский, швейцарский, итальянский, греческий, а также с медом и розмарином, оливковым маслом и перцем чили, вялеными томатами, аджикой и плесенью.

В доме мастерицы есть все необходимое для ее ремесла. Например, в одной кастрюле из 15 литров молока сварится, примерно, 1,3-1,4 килограмма сыра качотта. После того, как образовалась необходимая консистенция, ей придается овальная форма. Затем головка свежего молодого сыра отправляется в холодильник или темное влажное место, где должна созревать от 14 дней до года.

В заключение женщина напомнила, что козье молоко полезно для пожилых людей и тех, кто страдает печеночными заболеваниями.

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