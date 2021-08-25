Россиянин рассказал о многовековом плетении рыболовных сетей в Тверской области

Россиянин из Андреаполя Тверской области поделился секретами семейного многовекового ремесла — плетения рыболовных сетей. Владимиру Зуеву принадлежит звание мастера по плетению. Его историю передает ВГТРК «Тверь».

По его словам, в детстве он часто смотрел на дедушку, «заядлого рыбака», который самостоятельно организовал артель и вылавливал неводом вместе с остальными жителями города большое количество рыбы. В итоге внуку захотелось стать таким же, как его опытный дед.

Мастерская россиянина организована в гостиной дома. В комнате находятся все необходимые предметы для изготовления сетей: крючки, лески, иголки и поплавки. Россиянин заверил, что изготовленные им сети можно использовать как в местных озерах, так и в море.

Мастер рассказал, что существует девять видов узлов, украшающих своим узором полотна из лески. Например, есть рыбацкий одиночный, двойной, фабричный и корейский. Он отметил, что сети бывают разных размеров, форм и предназначения. На леске делаются ячейки, которые также бывают нескольких видов. Кроме того, каждое полотно предназначается для определенной рыбы. На щуку и леща можно идти с леской, в который большие ячейки, а на мелкую рыбу — с узорчатым полотном с частыми узлами. Чтобы сеть надежно держалась на воде, ее необходимо «посадить», также пояснил андреапольский мастер.

Зуеву за время работы над рыболовным снаряжением даже предлагали сделать реквизит для российского фильма «Викинг», вышедшего в прокат в 2016-м. Он согласился и связал несколько сетей для киноленты.

По данным канала, россиянин делится знаниями плетения и с остальной семьей. В итоге его дело передается уже третьему поколению.

Ранее в одном из поселков Тверской области россиянин Юрий Крылов превратил свой дом в терем. Он сделал белые наличники в виде цветов и построил ворота-трансформеры.