В России учредили награду «Посол вязания», которую будут вручать за популяризацию этого вида рукоделия. Почетное звание уже присвоили первым соотечественникам, сообщает «ТВОЛК городские порталы».

Отмечается, что почетные звания ввели в рамках международного проекта «Рассказово – столица вязания», которое развивает объединение «Малая родина». У проекта уже есть свой логотип, талисман и звуковой образ. Теперь к ним присоединятся и послы.

Среди первых награжденных оказались жительница города Котовск Маргарита Кокорева, а также сотрудники музея «Вязариум» из города Иваново, ставшие амбассадорами бренда. Все они получили специальный знак-символ и свидетельство о присвоении звания.

Рассказывая о награжденных, руководитель объединения Марина Елютина отметила, что Маргарита Кокорева побеждала в коркурсах «Королева вязания», Чемпионате России по вязанию, а также создала коллекцию платьев, аксессуаров и головных уборов. «Коллеги из "Вязариума"– ежедневно рассказывают о нашем проекте посетителям музея, где находятся рассказовские экспонаты из пряжи, помогают в проведении различных конкурсов, акций. Все они продвигают объединяющую идею вязания, сохраняют ремесло и пропагандируют теплое творчество», — добавила она.

Ранее сообщалось, что жителям и гостям Тюменской области раскроют секреты тюменского ковроткачества. Узнать об истории изготовления тюменских ковров от XVII века и до наших дней смогут посетители областного краеведческого музея имени Ивана Словцова.