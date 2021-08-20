Жителям и гостям Тюменской области раскроют секреты тюменского ковроткачества

Узнать об истории изготовления тюменских ковров от XVII века и до наших дней смогут посетители областного краеведческого музея имени Ивана Словцова, пишет портал «Тюменская область сегодня».

Методист музея Людмила Чехова отметила, что тюменский махровый ковер считается символом одного из наиболее ярких промыслов региона. «Более трехсот лет назад в нашем крае появилось ковроткачество, которым владели русские переселенцы из Курской и Саратовской губерний. В XX веке этот промысел стал особенно популярен на территории Тюменского, Ишимского и Шадринского уездов. Особенно славились своими мастерицами села Каменской, Успенской, Богандинской, Троицкой, Тугулымской и Липчанской волостей Тюменского округа», — рассказала она.

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Отмечается, что сибирские ковры создаются вручную из натуральных материалов. Техники ковроткачества передаются из поколения в поколение. Прообразом тюменских ковров считается длинноворсовый ковер джуль-хирс.

Распространенные в европейской части страны виды ткачества проникли в Сибирь вместе с переселенцами, которые начали массово появляться в регионе в начале XVII века. К золотому фонду культуры сибиряков причисляют такие виды ручного ткачества, как поясное, ковровое, паласное и ремизное.

В наши дни изготовлением знаменитых сибирских ковров занимается Сибирская ковровая фабрика в Ишиме. Принято считать, что это предприятие — единственное в стране, которому удалось сохранить секреты и традиции уникального народного промысла. На фабрике созданием ковров занимаются девять мастериц. Изготовление одного ковра занимает несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что с 20 по 29 августа в Нижнем Новгороде к 800-летию города будет проходить выставка народных художественных промыслов «Традиции и инновации». Выставка пройдет на Нижегородской ярмарке. Она посвящена народным художественным промыслам из 20 регионов России.