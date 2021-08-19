В российском регионе появится ремесленный кластер для мастеров старше 50 лет

В Свердловской области появится ремесленный кластер для мастеров старше 50 лет. Об этом пишет «Российская газета».

По информации издания, проект победил в конкурсе Фонда президентских грантов в начале этого года. В кластер войдет сотня кандидатов — их утвердят в 2022 году. Еще через год планируется разработать стратегию действий.

Проект позволит россиянам предпенсионного возраста наладить сбыт продукции, которую они производят. Народно-художественными промыслами занимаются многие люди за 50 лет, но далеко не все знают, как наладить продвижение в интернете и интегрироваться в современную рыночную среду.

«Продающей структуры в кластере я пока не вижу. Конечно, ее создание возможно, например, если какое-то юридичес­кое лицо войдет в объединение и предложит мастерам льготные условия. Но, если говорить о сегодняшних приоритетах, это в первую очередь продвижение личного бренда ремесленника, повышение его конкурентоспособности», — пояснила руководительница проекта Лидия Кузнецова.

Ранее житель Оренбургской области Дитрих Тиссен выпилил лобзиком точную копию Эйфелевой башни в миниатюре и покорил россиян своей работой. Пенсионер рассказал, что вырезание по дереву для него — не просто хобби. «Лобзиком работа не быстрая, зато это лучшее лекарство от стрессов. Придешь в расстроенных чувствах, минут 15-20 с ним посидишь, и все в голове на место становится, никаких психологов и психиатров не надо!» — поделился Тиссен.