Жителей Новгородской области угостили древнерусскими блюдами

Жители и гости Новгородской области попробовали древнерусское блюдо на гастрономическом мероприятии ШульчинFest. Об этом сообщается на странице администрации Маловишерского района во «Вконтакте».

Отмечается, что гастрономический фестиваль прошел 14 августа в деревне Дворищи Маловишеровского района. В рамках праздника гости дегустировали выпечку местных мастериц, сделанную по старинным древнерусским рецептам. Например, шульчины — ржаные блины с начинкой из толокна, отварного картофеля или пшенной каши.

Кроме того, на мероприятии для посетителей проводились различные мастер-классы и состоялась концертная программа. Власти района планируют ежегодно проводить ШульчинFest в рамках гастрономической карты «Путешествие со вкусом» Новгородского кластера.

Ранее в августе сообщалось, что в Тульской области появится гастрономический путеводитель. Составители сборника выберут заведения, фермы и базы отдыха с авторскими концепциями после личного посещения. Так, читатели узнают, где можно попробовать анковский пирог семьи Толстых, крапивную кулинарию, булочку «Веневка», ароматный кофе со вкусом тульского пряника и другие традиционные угощения.