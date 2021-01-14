Мурманская область вошла в топ направлений гастрономического туризма

Мурманская область вошла в топ-6 привлекательных направлений гастрономического туризма. Это следует из результатов опроса российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, с которыми ознакомился «СеверПост».

Регион занял четвертую строчку наравне с Алтайским краем.

На первом месте оказался Крым, на втором — Карелия, на третьем — Татарстан и Башкирия, пятое и шестое места заняли Калмыкия и Краснодарский край соответственно.

В ноябре губернатор Коми Владимир Уйба сообщил, что власти захотели создать в регионе туристическую онлайн-платформу «Арктика в один клик» для тех, кто приезжает в Заполярье. На данный момент республика разрабатывает подобный ресурс, но только для одного субъекта. Предполагается, что платформа позволит выбрать и заказать туристические услуги, трансфер, гостиницу, турмашрут. Если проект окажется эффективным, предполагается, что будет разработана многоязычная платформа, доступная в том числе и для иностранцев.