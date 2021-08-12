Пенсионер выпилил лобзиком точную копию Эйфелевой башни и покорил россиян

Житель Оренбургской области Дитрих Тиссен выпилил лобзиком точную копию Эйфелевой башни в миниатюре и покорил россиян своей работой. Пенсионер рассказал, что вырезание по дереву для него — не просто хобби. О Тиссене и его работах пишет «АиФ в Оренбуржье».

«Лобзиком работа не быстрая, зато это лучшее лекарство от стрессов. Придешь в расстроенных чувствах, минут 15-20 с ним посидишь, и все в голове на место становится, никаких психологов и психиатров не надо!» — поделился Тиссен.

Дом, который оставил пенсионеру племянник, сейчас приспособлен под мастерскую. Тиссен всех своих внуков обучил ремеслу. «Работать лобзиком у них неплохо получается, а выжиганием занимаются все, даже самый маленький внук, которому всего три года», — рассказал он.

Заместитель главы Красногвардейского района по социальным вопросам Наталья Пеннер рассказала, что работы Тиссена пользуются большим успехом. Помимо Эйфелевой башни, среди его поделок выделяются ажурный светильник, фигура дамы с зонтиком и резная коробочка для чайных пакетиков.

Выставки работ Тиссена проводились неоднократно. Два года назад им даже отвели персональное место на форуме «Оренбуржье — сердце Евразии».

