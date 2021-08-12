В столице Башкирии пройдет II Всероссийский Довлатовский фестиваль

В честь 80-летия со дня рождения Сергея Довлатова в столице Башкирии 3 сентября проведут II Всероссийский Довлатовский фестиваль «Литературный импульс». Об этом сообщает информационное агентство «Башинформ».

Отмечать важную дату на малой родине писателя планируют в Малом (Органном) зале Башкирской государственной филармонии. Программа фестиваля включает презентацию выставки «Сергей Довлатов. Воспоминания в фотографиях Нины Аловерт», награждение лауреатов конкурса «Соло на смартфоне», концерт, а также премьеру киноленты «Счастливчик».

Организаторы отметили, что название фестиваля — это отсылка к истории, которая описана в довлатовской повести «Ремесло». В ней писатель с иронией рассказал, как получил «первый литературный импульс» от классика русской литературы Андрея Платонова.

Мероприятие, которое проводится благодаря Башгосфилармонии им. Х. Ахметова, Музею истории дальнего Востока им. В.К. Арсеньева, Творческой платформе «Сундук», Межрегиональной гуманитарно-проектной общественной организации «Орк-клуб» и фонду «Живая Уфа», призвано дать возможность россиянам поделиться своим творчеством в довлатовской манере. Уточняется, что рассказы участников публикуют в тематической группе в Facebook.