В Калуге проведут фестиваль уличных театров «Без кулис»

Фестиваль уличных театров «Без кулис» проведут в Калуге в период с 20 по 22 августа в рамках празднования 650-летия города. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Организаторы подготовили для жителей и гостей города насыщенную программу со спектаклями и концертами. Участвовать в мероприятии будут десять театральных коллективов из разных городов. «Среди участников "Странствующие куклы господина Пэжо" — старейший уличный театр России, "Плохой театр", театр "Лицедеи", театр "Черный квадрат"», — отметили в сообщении пресс-службы, добавив, что ожидаются и музыкальные гости.

Церемония открытия состоится на концертной площадке «Гостиный двор» 20 августа, в этот день зрителей порадуют спектаклями «Ая-яй-ревю» и «Квадрат».

Ранее сообщалось, что здание областного драматического театра в Калуге превратят в арт-объект в честь 650-летия города. По вечерам 14 и 15 августа на Театральной площади будут показывать светомузыкальное представление под названием «День города. Калуга 650».