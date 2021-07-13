Банк России выпустит посвященные Калуге и республике Коми памятные монеты

Банк России готовится выпустить памятные серебряные монеты номиналом три рубля, посвященные Калуге и республике Коми. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что монеты будут выпущены 14 июля 2021 года, к столетию образования республики Коми и 650-летию основания Калуги. Отмечается, что суммарный тираж составит три тысячи штук.

На оборотной стороне монеты, посвященной республике Коми, в левой части будет расположено изображение богатыря Перы, стоящего рядом с молодой сосной, в правой — Сыктывкарский государственный университета имени Питирима Сорокина, монумент трудовой славы Коми АССР и на их фоне столбы плато Маньпупунер.

Оборотная сторона монеты, выпускаемой к 650-летию основания Калуги, будет украшена иллюстрацией здания Государственного музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского на фоне изображений панорамы города и звездного неба.

Ранее известный российский путешественник Олег Чегодаев назвал плато Маньпупунер на Урале гениальным природным шедевром. Отмечается, что путешественник 1 мая начал свой одиночный пеший поход по Уралу. За пять месяцев он планирует обойти весь регион — более трех тысяч километров.