В Калуге установят памятную доску краеведу-исследователю Наталии Кожевниковой. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил главный архитектор города Алексей Комов.

«На улице Луначарского, на стене областного центра туризма, краеведения и экскурсий появится мемориальная доска, посвященная краеведу-исследователю Наталии Ивановне Кожевниковой», — написал он.

Гранитную доску украсит юбилейный графический коллаж достопримечательностей Калуги. Концепция доски разработана сектором главного архитектора города.

Открытие памятной доски намечено на вторую половину августа и пройдет в преддверии 650-летия Калуги