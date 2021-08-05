В Братске захотели возобновить праздник Братского моря

В Братске, расположенном на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, захотели возобновить праздник Братского моря. Такое предложение сделал глава города Сергей Серебренников. Об этом сообщает БСТ.

По информации телеканала, мероприятие должны организовать летом 2022 года. Мэр Братска во время посещения комплекса «Ангарская деревня» пообещал «сделать это красиво» с помощью многих специалистов.

В скором времени, как отмечается, территорию «Ангарской деревни» и подъездные к ней дороги облагородят, чтобы не было «пятаков на обочине». Кроме того, к работе будут привлечены спонсоры, чтобы сделать «симпатичные деревянные ограждения» и поставить лавки.

На этом месте также может появиться парковка для людей, которые приезжают в парк на собственных автомобилях. Уточняется, что с каждым годом посетителей комплекса становится все больше. В заключение главе Братска заявили, что уже установленный памятник основателю «Ангарской деревни», журналисту и археологу Октябрю Леонову, «продолжат вписывать в существующую атмосферу».

28 июля 1964 года прошел первый праздник Братского моря. Его создателем является Фред Юсфин, почетный гражданин Братска. Мероприятие ежегодно посвящали строителям и морякам, которые приехали в регион для возведения Братской ГЭС со всех флотов СССР. В начале 2000-х театрализованные представления были прекращены.

Братское море — водоем, образованный на реке Ангара после строительства Братской ГЭС в 1950-х. Его считают самым большим в стране и вторым в мире среди водохранилищ, созданных человеком. Такой водоем занимает площадь, примерно, в 5,5 тысячи квадратных километров.