В Алтайском крае запустят новый маршрут экотура по Тигирекскому заповеднику

В Алтайском крае в ближайшее время запустят новый маршрут экотура «Малый Алтай» по Тикирекскому заповеднику. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что в июле экотур протестировали две путешественнических группы. В течение девяти дней участники похода прошли весь маршрут и посетили такие памятники природы как горы Чайная, Листвяжная Грива, Шляпная, Синюха, а также увидели «Разрез силура Тигирек», пещеры Драгунская и Логово Гиены.

Во второй части путешествия туристы посетили музей Михаила Калашникова, Колыванский музей истории камнерезного дела, камнерезный завод и шахты поселка Колыванстрой.

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Кроме того, участники экотура побывали в гостях у местного жителя на частной сыродельне, где познакомились с технологией приготовления сыров, кваса и хлеба. В рамках мероприятия им провели мастер-классы по приготовлению травяного чая и фотосторителлингу.

Сообщается, что в ближайшее время сотрудники Тигирекского заповедника дополнят программу экотура и представят маршрут для всех интересующихся экотуризмом, а также желающих посетить памятники природы Алтая.

Ранее в августе россиянам раскрыли направления для необычного отдыха внутри страны. Так, в Ростуризме посоветовали присмотреться к оздоровительному или активному отдыху на природе в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии.