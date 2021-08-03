Россиянам перечислили летние активности на Домбае

Горнолыжный курорт Домбай популярен среди любителей зимних видов спорта. Однако поехать туда можно не только зимой, уверены специалисты. Агентство РИА Новости перечислило летние активности, которыми Домбай может привлечь туристов.

Прежде всего, утверждает издание, следует посетить гору Мусса-Ачитара. Подняться на нее можно с помощью канатной дороги. Местные жители советуют воспользоваться старой, построенной еще в 1987 году. По их словам, на такой «канатке» больше нигде не прокатиться.

Канатная дорога совершает несколько остановок, расположенных на станциях с определенной высотой. Там туристы могут перекусить в кафе, приобрести сувениры или местное домашнее вино. В горах расположена необычная гостиница «Тарелка». Построенная в 1979 году, она до сих пор принимает туристов.

Кроме того, путешественникам советуют посетить водопад Чертова Мельница, находящийся всего в полутора километрах от поселка. До еще одного водопада — Алибекского — идти дольше, пять километров.

Туристы также могут выбрать более сложные маршруты. Например, до Муруджинских озер, который находятся на высоте в три тысячи метров. До водоемов Павлиний Глаз, Черное и Голубое добираться два дня. В горах также течет река Уллу-Муруджу, ее воду считают целебной.

Из еды в Карачаево-Черкессии советуют попробовать хычины, лагман, шашлык из яка и кавказские сладости.