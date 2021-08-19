Слет керамистов провели в Приморье

Мастера из разных уголков России поучаствовали в слете керамистов, который состоялся в музее-мастерской народных ремесел «Жар-птица» в городе Фокино в Приморском крае. Принявшие участие в мероприятии поделились с коллегами по цеху своими знаниями и продемонстрировали свое мастерство, сообщает телеканал ОТВ.

Все свои работы, созданные во время слета, подарили «Жар-птице». Самой оригинальной из них стала скульптура художника-керамиста из Новосибирска Алены Залуцкой, на создание этой работы у россиянки ушло более 20 часов. Для обжига двухметрового изделия пришлось создать специальную печь. По словам автора, огненная скульптура олицетворяет связь человека с морем.

Организовавшие слет хозяева мастерской Наталья и Максим Христенко рассказали, что давно мечтали собрать российских мастеров и смогли осуществить задуманное, благодаря полученному президентскому гранту на реализацию культурных проектов. Беседуя с журналистами, один из руководителей музея отметил, что слет помог наладить общение среди единомышленников.

Ранее сообщалось, что в городе Свирск в Иркутской области состоялся всероссийский фестиваль кузнечного ремесла. Мероприятие под названием «ДарХан» продолжалось 11 дней в историко-культурном комплексе «Свирская Ривьера». Известно, что в нем приняли участие 20 кузнецов из Москвы, Петербурга, Рязани, Пскова и других городов России.