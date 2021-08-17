В Бурятии пройдет фестиваль фольклора старообрядческих коллективов

В Бурятии пройдет фестиваль фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!» Об этом сообщает ARD.

В рамках мероприятия традиции и культуру старообрядцев покажут более 80 народных хоров, ансамблей и мастеров народных промыслов. Участники приедут из Румынии и разных регионов России: Крым, Хакасия, Марий Эл, Белгородская, Новосибирская, Нижегородская, Ульяновская области, Забайкальский и Пермский края, Ненецкий автономный округ. От Бурятии будут семейские коллективы Бичурского, Тарбагатайского, Мухоршибирского, Заиграевского, Кижингинского, Селенгинского, Хоринского, Иволгинского, Кяхтинского районов и города Улан-Удэ.

На мероприятии организуют конкурсы песенного и обрядового фольклора, старообрядческого костюма и конкурс мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Также состоятся премьеры клипов лучших исполнителей песенного и обрядового конкурсов

Отмечается, что «Раздайся, корогод!» впервые проведут в онлайн-формате. При этом фестиваль организуют в регионе с 2000 года.