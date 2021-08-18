В Казани состоится фестиваль мусульманского кино

В Казани состоится XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, на котором покажут 50 фильмов. Об этом сообщает портал «Тат медиа».

По информации издания, мероприятие продлится пять дней с 5 по 10 сентября 2021 года. Известно, что оргкомитет фестиваля принял 584 заявки из 45 стран мира. Из них в конечном счете отобрали 50 картин в номинациях «игровой полнометражный фильм», «документальный полнометражный фильм», «игровой короткометражный фильм», «документальный короткометражный фильм» и «национальный конкурс».

Согласно материалу, в программе задействованы участники из России, Франции, Испании, Китая, Бельгии, Японии, Катара, Болгарии, Алжира, Узбекистана, Кыргызстана и других стран. Показы фильмов-участников фестиваля пройдут в кинотеатрах «Родина» и «Мир», а церемония открытия состоится в Казанской Ратуше.

В июле в Нижнем Новгороде провели фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest. Всего жюри получили свыше трех тысяч заявок из 70 стран мира — в рамках мероприятия будут представлены 45 проектов из России, Италии, Германии, Австралии, Испании, а также пилотные эпизоды веб-сериалов, которые находятся в разработке.