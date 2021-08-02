О Хакасии расскажут по радио на всю Россию

Хакасия присоединилась к большому межрегиональному проекту радио «Культура» и «Радио России». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.

«Проект презентует культурный ландшафт регионов страны. Две недели в эфире — культурная история Хакасии: театр, кино, музеи, национальные праздники, библиотеки, музыка, творческие коллективы республики», — рассказали в пресс-службе.

В первую неделю в радиоэфире о значимых событиях в культуре Хакасии расскажут Жанна Давлетова — методист Центра культуры и народного творчества имени Кадышева, Андрей Штарк — руководитель и дирижёр Концертного оркестра Абакана, Аялга Кужугет — редактор Хакасской республиканской детской библиотеки, Марина Штарк — художественный руководитель хора «Каданс» и Анастасия Фалиц-Готлиб — сотрудник Хакасского национального краеведческого музея имени Кызласова.

Проект стартовал 15 марта циклом рассказов о культуре Республики Саха (Якутия). Цикл передач о Хакасии в радиоэфире прозвучит 2-13 августа. Их можно послушать на радио «Культура» 91,6 FM (Москва и МО) в 10:05 и 18:40 и на «Радио России» в FM-диапазоне по всей стране в 17:10.