В «Непутевых заметках» впервые покажут Хакасию

В Хакасии впервые снимут выпуск передачи «Непутевые заметки», которая выходит на Первом канале. Об этом сообщает портал «Запад 24».

Программа выходит в эфир с 1996 года, и это будет первый визит съемочной группы Дмитрия Крылова в республику за все время ее существования.

Отмечается, что в выпуске покажут самые интересные достопримечательности Хакасии: в рамках съемки команда во главе с Крыловым посетит практически все районы республики, в частности, Сундуки, Саяно-Шушенскую ГЭС, музей «Хуртуях тас» и многие другие.

На телевидении Дмитрий Крылов работает с 1983 года. «Непутевые заметки» — авторская программа ведущего о путешествиях. Зрителям рассказывают о достопримечательностях конкретного региона, а также об обычаях и традициях местных жителей.

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