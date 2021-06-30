Популярный российский блогер приехал на Алтай

Популярный видеооблогер Михаил Литвин приехал на Алтай. Видео он опубликовал в своем Istagram-аккаунте.

На опубликованных в сторис кадрах он отдыхает у костра на берегу Катуни среди гор, а также пробирается к водопаду. Литвин не уточнил, планирует ли снимать в регионе видео для своего YouTube-канала.

Блог Литвина входит в число самых просматриваемых видео в России по версии YouTube в 2020 году. На его канал подписано более семи миллионов человек. На самом популярном видео блогер сжигает Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью 13 миллионов рублей — ролик собрал свыше 24 миллионов просмотров.

В начале июня блогер, находившийся за рулем автомобиля BMW M8 Competition, попал в аварию в центре Москвы. ДТП произошло на Мосфильмовской улице.