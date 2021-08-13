В Ивановской области пройдет кинофестиваль «Зеркало»

В Ивановской области пройдет юбилейный 15-й кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Об этом сообщает «КСТАТИ.NEWS».

Пятидневное мероприятие откроется в День российского кино — 27 августа. Фестиваль стартует на родине культового режиссера — в Юрьевце. Ведущим церемонии станет актер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Алексей Агранович, а за музыкальную программу будет отвечать и звонарь Филипп Горбачев.

Специально для проведения «Зеркала» на территории бывшего Юрьевецкого пивоваренного завода возведут сцену и уличный кинотеатр. Там будут проходить не только кинопоказы, но и творческие встречи. В рамках акции «Ночь кино» организуют спецпоказ ленты по мотивам российских комиксов «Майор Гром: чумной доктор».

В основном конкурсе фестиваля будут представлены девять картин из России, Монголии, Кыргызстана, Болгарии, Косово, Грузии, Индии, Германии и Великобритании. Среди них — лента «Совесть», получившая сразутри награды Шанхайского фестиваля, а также фильм «…И будет дочь».