Россиян на реабилитации от COVID-19 призвали воздержаться от иностранных песен

Россиянам на реабилитации после COVID-19 стоит отказаться от иностранных песен и петь исключительно русские народные. С таким призывом выступил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин. Его слова приводит региональное издание «Свободные новости».

«Я так понимаю, они имели в виду, что русские народные песни содержат определенный набор воздуха, дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком. Поэтому я думаю, что русское народное больше подходит здесь, чем что-то иностранное», — сказал Костин.

Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова посоветовала россиянам петь протяжные народные песни, чтобы восстановить легкие после коронавируса. Также она отметила, что пациенты, переболевшие COVID-19, часто сталкиваются с гиподинамией, поскольку длительное время не двигались от слабости, а потом, не восстановившись до конца, выходят на работу.