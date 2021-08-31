В Татарстане врачи спасли от COVID-19 106-летнюю женщину

В Татарстане врачи временного инфекционного госпиталя при республиканской клинической больнице спасли от COVID-19 106-летнюю женщину. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Мария Смелова поступила в больницу 23 августа в среднетяжелом состоянии. Обследования показали, что у нее 10-процентное поражение легких. Лечение заняло около недели.

Женщину выписали 29 августа. С учетом возраста, сотрудники РКБ доставили ее домой на собственном автомобиле Центра медицины катастроф.

В РКБ добавили, что Смелова — одна из самых пожилых жителей Татарстана, которые переболели коронавирусом.

Ранее россиянам на реабилитации после COVID-19 рекомендовали отказаться от иностранных песен и петь исключительно русские народные. Как заявил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин, русские народные песни протяжные и позволяют делать дыхательную гимнастику.