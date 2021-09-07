В Сочи пройдет выставка работ выдающихся фотожурналистов

В Сочи 10 сентября пройдет фотовыставка лауреатов Международного конкурса имени Андрея Стенина разных лет. Об этом сообщает РИА-Новости.

Так, событие станет частью экспозиции юбилейного XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021». Помимо работ лауреатов конкурса, участники мероприятия также увидят фотографии победителей региональных конкурсов «Планета Москва», «Памяти Александра Ефремова» и лауреатов Международного конкурса православной фотографии.

Фотовыставка пройдет в Выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина».

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина — это ежегодное конкурс для молодых фотожурналистов в возрасте от 18 до 33 лет. Проект организован МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Площадка поддерживает молодых фотографов и репортеров, а также привлекает общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.

Ранее в августе в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» Мценского района Орловской области прошел второй межрегиональный слет фотохудожников «Спасское-2021». Мероприятие состоялось 31 июля и 1 августа. В нем приняли участие известные фотокорреспонденты и фотохудожники.