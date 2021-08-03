В орловском музее прошел межрегиональный слет фотохудожников

В музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» прошел второй межрегиональный слет фотохудожников «Спасское-2021». Об этом сообщается на сайте правительства Орловской области.

Мероприятие состоялось 31 июля и 1 августа. В нем приняли участие почетный член и секретарь Союза фотохудожников России Александр Тягны-Рядно, фотокорреспондент «Российской газеты» Сергей Куксин, преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников, свадебный фотограф Александр Ноздрин и другие известные специалисты.

В первый день для посетителей открылась выставка Тягны-Рядно под названием HOMOSCRIPTUS. Также в этот день на территории заповедника прошла творческая встреча с писательницей и поэтессой Татьяной Щербиной.

Во второй день в Спасском парке открылась фотовыставка под открытым небом «фотосушка». При этом желающие смогли принять участие в мастер-классах, на которых фотографы подробно разобрали лучшие из представленных на ней работ.

