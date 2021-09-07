Во Владимире отреставрируют Золотые ворота

Во Владимирской области утвердили проект реставрации Золотых ворот. Соответствующий акт о положительном заключении госэкспертизы опубликован на сайте Департамента культуры.

Согласно документу, на объекте культурного наследия отремонтируют все фасады, очистят кирпичную и каменную кладки, а также обработают участки стен упрочняющими пропитками.

Кроме того, специалисты обновят интерьер и полы Ризположенской церкви. Проект подразумевает восстановление стоков дождевых вод, обработку деревянных элементов огнезащитными веществами, замену проводки с электрическими приборами.

Планируется также заменить бордюрный камень по периметру участка и переработать брусчатую отмостку с устройством пластового дренажа.

Для защиты памятника архитектуры от выхлопных газов рассматривается возможность снижения транспортного потока по Большой Московской и Дворянской улицам.

Известно, что в ближайшее время документацию обсудят на научно-методическом совете Министерства культуры. Ее намерены согласовать до конца 2021 года.

В августе сообщалось, что в центре Томска к ноябрю 2021 года завершат реставрацию старинного дом-памятника. Речь идет о здании, которое построили в 1900 году, а в 1974 году его внесли в список объектов культурного наследия. В доме уже отремонтированы цоколь, фасад, заменены окна, кровля здания, межэтажные перекрытия.