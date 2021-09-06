В Нижнем Новгороде отреставрируют музей Добролюбова

В Нижнем Новгороде планируют отреставрировать музей поэта Николая Добролюбова. Об этом сообщает портал «Нижний Сейчас».

Речь идет о здании, расположенном на улице Лыковая дамба. Известно, что с 1836 до 1853 года в нем проживал литературный критик и поэт Добролюбов. В настоящее время постройка является объектом культурного наследия.

Аукцион на реставрацию появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает главное управление по капитальному строительству Нижнего Новгорода. Согласно условиям, подрядчику предстоит отреставрировать здание до 20 декабря 2021 года. На восстановительные работы выделят почти 23 миллиона рублей.

Ранее в сентябре к 800-летию Нижнего Новгорода на набережной Гребного канала восстановили судебную вышку 1988 года постройки — ее возвели для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту. По словам губернатора области, здание в стиле советского неоконструктивизма годами стояло заброшенным и стало «символом разрушающегося наследия города».