В Калининграде россиянка отреставрировала старинные немецкие скамейки

В Калининграде российская студентка решила отреставрировать старинные немецкие скамейки за свой счет. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Студентка университета БФУ имени Канта Яна Банникова рассказала агентству, что с детства увлекается творчеством и живописью, в настоящее время она рисует картины на заказ. Проект реставрации городских объектов, по ее словам, она придумала случайно — когда проезжала по улице и увидела плохое состояние скамеек.

Так, Банникова восстановила разрушающиеся немецкие лавочки цветной мозаикой. Материалы для реставрации она закупает на собственные деньги. Девушка планирует и дальше устранять недостатки городской архитектуры, превращая их в арт-объекты. Например, ямы на пешеходных переходах и городских улицах.

«Есть какие-то небольшие недостатки, которые плитка может превратить в арт-объект. Вместо ямы, которая всем только мешает, будет городское украшение, которое добавит туристического интереса. Это не баловство, у объектов будет определенная функция», — считает художница.

Ранее в сентябре в Томске на стене возле Первого музея славянской мифологии появилось изображение сказочного осетра, которое выполнили по заказу директора учреждения Ольги Павловой. По словам авторов проекта, они решили изобразить именно эту рыбу, так как она выглядит сказочно и мифологично. Очертания осетра использовали как некий контур и заполнили его фирменными рисунками.