Томские художники изобразили на стене гигантского сказочного осетра

В Томске на стене возле Первого музея славянской мифологии появилось изображение сказочного осетра, которое выполнили по заказу директора учреждения Ольги Павловой. Об этом сообщает «Томский обзор».

Авторами проекта стали основатель студии Design-orchestra Павел Богданов и стрит-арт художник Илья Wince.

«Я давно неровно дышу к хорошему уличному искусству, которое гармонично и органично вписывается в городскую среду, радует, удивляет, волнует, преображает город. Здорово, когда у художников получается почувствовать местную идентичность, поработать с историей края, образами, которые витают в прошлом и настоящем. Сказочно-мифологические герои, традиционные мотивы и их актуальное звучание в современной жизни представляют для меня наибольший интерес, который я не единожды озвучивала в художественных кругах», — рассказала Павлова.

По словам Богданова, он предложил изобразить именно осетра, потому что он сам по себе выглядит сказочно и мифологично. Илья Wince предложил использовать рыбу как некий контур и заполнить его своими фирменными рисунками.

Авторам проекта удалось придумать «идеальную сибирскую сказку, которая потрясающе встроена в формат вытянутой стены», считает Павлова. «Работа здорово сочетает музейную составляющую, локальное звучание с конкретной историей про краснокнижного сибирского осетра, который является древнейшей рыбой. В ней есть отголоски национального романтизма начала 20 века, воспоминания про ершовскую Чудо-юдо Рыбу-кит». Отдельно, конечно, хочется сказать, что собрать воедино всю эту кухню получилось благодаря особенному художественному стилю Ильи», — отметила она.