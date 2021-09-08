С 8 по 10 сентября в Рязани пройдет фестиваль научно-популярного кино

В Рязани стартовал фестиваль научно-популярного кино, который проведут в рамках международного научного форума «Русская Америка – 2021». Об этом сообщает министр культуры и туризма региона Виталий Попов на своей странице во «ВКонтакте».

Мероприятие организуют на площадке библиотеки имени Горького. Оно продлится до 10 сентября.

Отмечается, что в первый день председатель регионального отделения Географического общества, Герой России Михаил Малахов и настоятель Михаило-Архангельского Харлампиевского храма в Иркутске протоиерей Евгений Старцев представили зрителям свои работы — фильмы «Дороги Аляски» и «Последний первопроходец».

«Показы документальных фильмов о Русской Америке пройдут в 14.00. Это уникальная возможность познакомиться с впечатлениями авторов от путешествий на Аляску и Алеутские острова», — рассказал Попов о следующих днях фестиваля.

Ранее сообщалось, что с 10 по 12 сентября в Иваново пройдет третий российский фестиваль сериалов «Пилот». В программу фестиваля вошли 13 сериалов, среди которых новые проекты Клима Шипенко, Дуни Смирновой, Оксаны Карас и Анны Пармас.