В Калининграде открылся фестиваль короткометражного кино «Короче», который продлится до 22 августа и пройдет в очном формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу смотра.

В этом году в конкурсную программу было включено 36 фильмов, в которых снялись такие заметные российские актеры, как Кирилл Кяро, Максим Виторган, Аглая Тарасова и другие. Открылось мероприятие комедией «БУМЕРанг» режиссера Петра Буслова.

Отборщик фестиваля Артем Рыжов заявил, что программа этого года получилась очень насыщенной, а многие премьеры были созданы специально для мероприятия. «Благодаря тому, что в этом году мы впервые увеличили хронометраж, в программе появились несколько работ, которые раньше не могли попасть к нам в конкурс, отчего конкурс очень выиграл», — отметил Рыжов.

В конкурсную программу фестиваля впервые войдут анимационные фильмы, для которых будет выделена отдельная номинация. Например, зрителям покажут ленты «Песочница» Гарри Бардина и «Вадим на прогулке» Саши Свирского.

В состав жюри были включены режиссер Юрий Быков, актеры Максим Лагашкин, Марина Александрова, сценарист и режиссер Анастасия Пальчикова, анимационный режиссер Константин Бронзит и оператор Сергей Козлов. Глава студит «Профит» Игорь Толстунов будет председателем комиссии жюри.