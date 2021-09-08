В Тюменской области испекут гигантский баурсак

В Тобольском районе Тюменской области испекут гигантский баурсак. Об этом сообщает информационное агентство «Тюменская линия».

Новый рекорд планируют установить 17 сентября в селе Санниково. Там пройдет гастрономический фестиваль «Сибирский баурсак». В рамках мероприятия делегации из сельских поселений посоревнуются в категориях «Самый большой баурсак» и «Домашняя заготовка».

Баурсак — блюдо из теста, которое пользуется популярностью у многих тюркских народов. Оно готовится из пресного или дрожжевого теста в виде небольших пончиков, которые предварительно жарят во фритюре в казане. В узбекской кухне эту выпечку считают ритуальным блюдом, а также она играет важную роль в свадебных обрядах башкир и других народов.

В августе повар из Краснодарского края Владимир Землянов сварил 1101 литр борща и попал в Книгу рекордов России за приготовление гигантской кастрюли супа. Для приготовления супа команде Землянова понадобилось по 80 килограммов кубанского лука и моркови, 120 килограммов картофеля, 100 килограммов мяса и свежей капусты, 80 килограммов свеклы, 25 килограммов помидоров, 50 килограммов томатной пасты, 20 килограммов болгарского перца и 5 килограммов зелени.