В Новгороде пройдет фестиваль «Звонарское вече»

В выходные, 11 и 12 сентября, Новгородский музей-заповедник проведет XII Фестиваль колокольных звонов «Звонарское вече». Об этом сообщает издание novgorod.ru.

В фестивале примут участие звонари из Москвы, Петербурга, Петрозаводска, Вологды, Костромы и Великого Новгорода.

В субботу, 11 сентября, с 14:00 до 16:00 в музее деревянного зодчества «Витославлицы» пройдет концерт звонов на колокольне церкви Николы из деревни Высокий Остров. После него состоится мастер-класс по искусство колокольного звона на переносной звоннице, который проведет старший звонарь московского храма Христа Спасителя и главный звонарь Кремля Игорь Коновалов.

В воскресенье, 12 сентября, фестиваль продолжится в Кремле на Софийской звоннице. С 14:00 до 16:00 гости фестиваля смогут услышать древние колокола Софийского собора.

Ранее сообщалось, что с 13 по 16 сентября в Дагестане пройдет международный фестиваль народного творчества «Каспий — берега дружбы». На мероприятии пройдут фотовыставка, концерты, выступления канатоходцев, а также круглый стол «Диалоги культур».