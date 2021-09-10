Татарские бабушки посоревнуются с шеф-поварами на гастрофесте в Казани

В столице Республики Татарстан пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В рамках мероприятия состоится шоу-битва «Татарские бабушки против шеф-поваров», сообщает портал KazanFirst.

В фестивале примут участие 17 региональных предприятий, среди которых производители национальных сладостей, виноградных напитков, сыров и мясной продукции. Также посетителей мероприятия ждут концерты, мастер-классы от ведущих шеф-поваров, конкурсы и церемония чаепития.

Отмечается, что организаторы в этом году намерены сделать особый акцент на продвижении продуктов из республики. Фестиваль пройдет в Казани с 18-го по 19 сентября на центральной площадке у Дворца земледельцев.

8 сентября сообщалось, что в Тобольском районе Тюменской области испекут гигантский баурсак в рамках гастрономического фестиваля «Сибирский баурсак». Баурсак — блюдо из теста, которое пользуется популярностью у многих тюркских народов.