В псковской крепости XVI века впервые пройдет фестиваль

В Варлаамовской башне в Пскове 10 и 11 сентября пройдет фестиваль «Ночь в башне»

В отреставрированной Варлаамовской башне в Пскове впервые пройдет фестиваль «Ночь в башне». Посетить его можно будет в пятницу, 10 сентября, и в субботу, 11 сентября, сообщается на официальном сайте мероприятия.

«Варлаамовская башня сохранила в себе атмосферу Пскова XVI века. Именно отсюда полтысячелетия назад псковичи вели наблюдение и героически отражали многочисленные атаки», — рассказали организаторы.

Так, 10 сентября здесь пройдет концерт ансамбля musicAeterna4. Группа состоит из пяти вокалисток, объединяющих классическую и джазовую школы. В ходе выступления прозвучит музыка средних веков и эпохи Возрождения: светские и духовные композиции Гийома де Машо, Хильдегарды Бингенской, Туано Арбо, Томаса Таллиса, Джона Доуленда и других авторов. Во второй части программы прозвучат балканские, армянские и русские народные мелодии в обработке из программы Καιρός Αγάπης — «Время любить».

11 сентября состоится выступление московского квартета имени Михаила Глинки. Струнный ансамбль исполнит квартет № 14 ре минор «Смерть и девушка» Франца Шуберта.

Зрительские места в баше расположат на нижнем ярусе, у основания, а также на среднем и верхнем ярусах за перилами смотровых площадок.

Варлаамовская башня — часть крепости Окольного города Пскова, сложного комплекса фортификационных сооружений Псковской крепости XVI века, включающего остатки более ранних укреплений.