Пассажирам автобуса в Казани начнут читать стихи

В Казани запустят специальный автобус, в котором пассажирам будут читать стихи и прозу. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Согласно материалу, 10 сентября «Литературный автобус» начнет ездить по первому маршруту, который следует от Речного порта до остановки Дербышек. В течение дня чтецы будут рассказывать жителям и гостям города стихи и прозу собственного сочинения. Среди авторов — Ркаила Зайдулла, Булат Ибрагим, Галимьян Гильманов, Зиннур Мансуров, Файруза Муслимова и Гелюса Батталова, а также Розалина Шагеева, Рифат Замал, Дания Гайнутдинова, Ильсияр Иксанов и другие.

Отмечается, что за один рейс в салоне автобуса прочитать свои произведения смогут четыре автора. Рассказчики будут сменять друг друга, располагаясь на специально отведенном месте, подобно экскурсоводам. Кроме того, в транспорте будут продавать книги авторов с их автографами.

«Например, Ольга Иванова — автор трилогии о повелительницах Казани, прочитает интересные отрывки из своего романа (...) Будут и стихотворения на русском и татарском языках», — рассказала изданию заместитель главного редактора Татарского книжного издательства Венера Шамсутдинова.

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