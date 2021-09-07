В Татарстане наградили победителей литературного конкурса «Таян Аллага!»

В Духовном управлении мусульман Татарстана подвели итоги литературного конкурса «Таян Аллага!». Об этом сообщает информагенство «Татар Информ».

Известно, что победителей наградили в ходе X региональной научно-практической конференции «Якуповские чтения». Призы вручила главный редактор журнала «Идель» Гелюса Закирова. «Отрадно, что в этом году работы объемные и более глубокие по содержанию», — подчеркнула журналистка.

Согласно материалу, специального приза конкурса была удостоена Дания Галяутдинова из Казани. При этом в номинации «Публицистика» первое место не присуждалось, а второе и третье места получили Рамзия Юсупова из Казани и Азат Кашапов из Заинского района.

В то же время в номинации «Проза» призовые места заняли Гульназ Ахмадеев (Балтасинский район), Гульшат Давлетбаева (Арский район) и Зухра Мухарлямова (Атнинский район).

Участники конкурса также соревновались в номинации «Поэзия», где на первой строчке оказалась Гульназ Хайруллина (Казань), а на второй и третьей — Нуриса Мухаметова (Республика Башкортостан) и Ильмира Нуруллина (Зеленодольский район).

В августе в Татарстане провели форум самозанятых. В рамках форума на улице Баумана провели серию мастер-классов для детей и взрослых, а также собрали ярмарку с товарами, созданными самозанятыми соотечественниками из Татарстана и других регионов страны.