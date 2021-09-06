Российские бизнесвумен приедут в Казань на Форум деловых женщин

В Казани стартует VI Форум деловых женщин Республики Татарстан «Работа в кайф», на который пригласили бизнесвумен со всей России. Об этом сообщает «Татар Информ».

Открытие форума состоится 7 сентября в «Ак Барс арене». По информации издания, организатором мероприятия выступила республиканская региональная общественная организация «Деловые женщины Татарстана». В программу включены различные бизнес-тренинги с ведущими специалистами.

Отмечается, что участницами форума стали общественные деятели, лидеры общественных организаций и благотворительных фондов, а также руководители предприятий, политики и предприниматели. Всего его посетят более 350 женщин со всей России.

«Приглашаем к сотрудничеству каждого, кто никогда не останавливается на достигнутом, являясь примером для жителей республики и всей России своей активной жизненной позицией и созидательными инициативами», — призвала президент «Деловых женщины» Лиана Багавеева.

В августе в Татарстане стартовал форум самозанятых. В рамках форума на улице Баумана провели серию мастер-классов для детей и взрослых, а также собрали ярмарку с товарами, созданными самозанятыми соотечественниками из Татарстана и других регионов страны.