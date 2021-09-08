Казанский университет нанял на работу актеров для обучения студентов-медиков

Казанский медицинский университет нанял на работу профессиональных актеров, которые сыграют роль пациентов для обучения студентов. Об этом сообщает информационное агенство «Татар Информ».

Заведующий кафедрой симуляционных методов обучения Сергей Булатов рассказал, что артисты ранее работали в городских театрах, а теперь продолжают свою деятельность в университете. «Они пришли к нам из Гильдии актеров Казани», — подчеркнул он.

По словам Булатова, перед встречей со студентами каждый актер проходит серьезную подготовку в течение нескольких месяцев, чтобы наиболее правдоподобно сыграть роль пациента. При этом отмечается, что каждый артист действует по тщательно проработанному сценарию.

Ранее в июле ученые из Ставрополя создали робота-медбрата для помощи медикам, борющимся с коронавирусом. Известно, что с помощью системы распознавания образов, робот может считать индивидуальный QR-од пациента и выдать ему назначенные лекарства.

