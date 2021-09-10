В Башкирии запланировали реконструкцию театра кукол

Власти Башкортостана захотели к 2024 году реконструировать здание башкирского государственного театра кукол. На проведение работ будет выделено 778,5 миллионов рублей, сообщает ИА «Башинформ».

Указывается, что 250 миллионов рублей из упомянутой суммы выделят из средств федерального бюджета. Еще 528,5 миллиона будут взяты из бюджета республики.

Материалы по теме «Мы очень предприимчивый народ» Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках «Это достояние страны» Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?

Согласно плану, реконструкция будет проводиться с 2022 по 2024 годы. Завершить работы надеются к 450-летию Уфы.

«Башинформ» отмечает, что в здании театра, построенном в 1976 году, ни разу не проводили капитальный ремонт. Запланированные работы предварительно разделили на два этапа: сначала будет возведено новое четырехэтажное здание с подвалом, и лишь после этого специалисты приступят к реконструкции. После проведения работ общая площадь помещений театра кукол увеличится более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии решили реконструировать памятник Салавату Юлаеву. О планах начать работы летом 2022 года рассказал во время Прямой линии глава региона Радий Хабиров. Он напомнил, что с 1967 года объект ни разу не реставрировали и сейчас ему угрожает опасность. «Его надо ремонтировать, потому что проблемы не только в самом памятнике, но и в постаменте, который разъезжается. И делать это нужно как можно скорее. Через какое-то время пройдет хороший ураган и мы его [памятник] потеряем», — заявил глава региона.