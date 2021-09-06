В Новосибирской области восстановят старейший острог региона

В Новосибирской области восстановят Умревинский острог, построенный в 1703 году. Об этом сообщает портал «Тайга-Инфо».

Как заявила министр культуры региона Наталья Ярославцева, к 350-летию императора Петра I Новосибирский краеведческий музей подготовит серию объемных и графических реконструкций пяти деревянных крепостей.

Отмечается, что острог имеет статус памятника архитектуры федерального значения и является старейшим оборонительным комплексом области — он также включает в себя некрополь, несколько церквей и посад.

Ранее в сентябре к 800-летию Нижнего Новгорода на набережной Гребного канала восстановили судебную вышку 1988 года постройки — ее возвели для проведения II Всесоюзных юношеских игр по гребному спорту. По словам губернатора области, здание в стиле советского неоконструктивизма годами стояло заброшенным и стало «символом разрушающегося наследия города».