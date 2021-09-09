В Уфе запланировали реконструкцию памятника Салавату Юлаеву

В столице Башкирии решили реконструировать памятник Салавату Юлаеву. О планах начать работы летом 2022 года рассказал во время Прямой линии глава региона Радий Хабиров, его слова передает ИА «Башинформ».

Хабиров отметил, что к монументу, установленному в Уфе на берегу реки Белой в честь национального героя Башкортостана, жители республики относятся с трепетом. Он напомнил, что с 1967 года объект ни разу не реставрировали и сейчас ему угрожает опасность. «Его надо ремонтировать, потому что проблемы не только в самом памятнике, но и в постаменте, который разъезжается. И делать это нужно как можно скорее. Через какое-то время пройдет хороший ураган и мы его [памятник] потеряем», — заявил глава региона.

Материалы по теме «Он сразу нас обворожил» Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов «Он сразу нас обворожил» Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов

Он добавил, что при реконструкции могут возникнуть определенные сложности, поэтому крайне важно, чтобы процесс был организован грамотно. «Наверное, у нас "наполеоновские" планы, но дай бог нам в следующем году летом снять его с постамента и приступить к реконструкции. Не снимая его с постамента, это сделать невозможно. Он весит 40 тонн», — заметил Хабиров.

Агентство указывает, что ранее на сайте республиканского Управления по государственной охране объектов культурного наследия появились результаты историко-культурной экспертизы проектной документации на проведение работ по сохранению памятника, который считается объектом культурного наследия федерального значения. Согласно документам, эксперты утвердили проект реконструкции и порекомендовали провести дополнительное обследование оснований фундамента и грунтов монумента. Специалисты также обратили внимание на тот факт, что памятник Юлаеву продолжает терять устойчивость и деформироваться.