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В Башкирии открылся центр по возрождению культуры мишарей

Центр по возрождению и сохранению культуры мишарей появился в Балтачевском районе Башкирии
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Татарка-мишарка в национальном костюме
Татарка-мишарка в национальном костюме
Изображение: из книги «Татарская народная одежда»

В Балтачевском районе Башкирии открылся центр, который займется возрождением, изучением и сохранением культуры одного из проживающих на территории республики народов — мишарей. Об этом сообщает портал «Национальный акцент».

Как отмечается, новый центр создан в селе Старобалтачево. Он стал филиалом Дома дружбы народов региона.

В ходе церемонии открытия в центре прошел круглый стол, посвященный вкладу мишарей в культуру и историю Башкирии. На нем собрались историки, краеведы и филологи. Завершится церемония концертом, на котором выступят народные артисты республики и мишарские фольклорные коллективы.

Всего в структуру Дома дружбы народов Башкирии входят 26 историко-культурных центров, которые занимаются сохранением традиций, культуры, истории, быта, языка, фольклора народов региона.

Мишари проживают в Кушнаренковском, Бураевском, Давлекановском, Караидельском, Чекмагушевском и других районах республики.

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